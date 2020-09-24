Керівник Нацбанку спрогнозував, коли гривня зміцниться
Очільник Національного банку Кирило Шевченко на зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації заявив, що валютна політика України не зміниться. Мовляв, курс гривні й надалі продовжуватиме формуватися ринком. Водночас він спрогнозував: зміцнення національної валюти може відбутися в жовтні – листопаді.
Державний регулятор лише буде згладжуватиме коливання як в один, так і в інший бік. Кирила Шевченка цитує Національний банк України у своєму фейсбуці.
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У серпні пропозиція валюти була більшою, ніж попит. Тому курс гривні зміцнювався, а НБУ поповнював резерви. У вересні попит на валюту зріс з боку імпортерів, що зумовило певне послаблення гривні,
– пояснив Шевченко коливання курсу.
Він відзначив, що саме для злагодження цих коливань Національний банк відновив операції з продажу валюти. Втім очільник НБУ запевняє: фундаментального тиску на гривню немає.
"Є значна пропозиція валюти з боку експортерів. У жовтні – листопаді пропозиція валюти ймовірно зросте завдяки продажам аграріїв. У разі розвороту ринку НБУ не має наміру штучно стримувати укріплення гривні", – заявив очільник Нацбанку.
Що цьому передувало:
- Раніше Національний банк України звинуватили в зумисному заниженні курсу гривні. Мовляв, таку вказівку новому керівництву регулятора дали в державній владі, аби курс відповідав державному бюджету.