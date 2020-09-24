Очільник Національного банку Кирило Шевченко на зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації заявив, що валютна політика України не зміниться. Мовляв, курс гривні й надалі продовжуватиме формуватися ринком. Водночас він спрогнозував: зміцнення національної валюти може відбутися в жовтні – листопаді.

Державний регулятор лише буде згладжуватиме коливання як в один, так і в інший бік. Кирила Шевченка цитує Національний банк України у своєму фейсбуці.

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У серпні пропозиція валюти була більшою, ніж попит. Тому курс гривні зміцнювався, а НБУ поповнював резерви. У вересні попит на валюту зріс з боку імпортерів, що зумовило певне послаблення гривні,

– пояснив Шевченко коливання курсу.

Він відзначив, що саме для злагодження цих коливань Національний банк відновив операції з продажу валюти. Втім очільник НБУ запевняє: фундаментального тиску на гривню немає.

"Є значна пропозиція валюти з боку експортерів. У жовтні – листопаді пропозиція валюти ймовірно зросте завдяки продажам аграріїв. У разі розвороту ринку НБУ не має наміру штучно стримувати укріплення гривні", – заявив очільник Нацбанку.

Що цьому передувало: