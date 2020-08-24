Курортний острів Балі залишиться закритим для туристів до кінця 2020: з чим це пов'язано
Курортний острів Балі в Індонезії не відкриють для іноземних туристів до кінця 2020 року. На це, зокрема, вплинула ситуація з коронавірусом у країні.
Цю інформацію підтвердив губернатор острова Ваян Костер, повідомляє місцева газета Jakarta Post.
До теми У столиці Індонезії встановили труну, щоб люди серйозніше ставилися до COVID-19
Яка ситуація з коронавірусом в Індонезії
- Раніше чиновники планували відкрити Балі для іноземних туристів з 11 вересня. Однак, епідеміологічна ситуація в Індонезії, зокрема на острові Балі, все ще небезпечна. Тому влада острова до кінця року ввела заборону на подорожі.
- Туристичний бізнес острова сильно постраждав через пандемію. Близько трьох тисяч осіб зайнятих в туристичному бізнесі, втратили роботу. Десятки тисяч людей відправили в неоплачувані відпустки.
Яких збитків зазнала Індонезія через коронавірус
За оцінками урядовців, Індонезія може втратити понад 10 мільярдів доларів в результаті збитків, яких зазнала туристична галузь.
Минулого року острів Балі відвідали понад 6 мільйонів іноземних туристів, що складає понад третину від загальної кількості туристів в Індонезії.
Актуально Куди поїхати, не перетинаючи кордон: дивовижні місця в Україні – захоплюючі фото
Де розташований острів Балі: дивіться на мапі