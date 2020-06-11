Розгляд запобіжного заходу для активіста Сергія Стерненка призначили на 14 годину 12 червня. Активіста підозрюють в умисному вбивстві.

Питання про запобіжний захід розглядатиме Шевченківський районний суд міста Києва. Про це сам Сергій Стерненко розповів у своєму телеграм-каналі.

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Засідання щодо обрання мені запобіжного заходу завтра о 14. Суддя Бугіль. Дуже потрібною буде ваша підтримка,

– заявив активіст.

У коментарях під постом нагадали, що саме цей суддя обирав запобіжний захід для Вадима Тітушка. Саме за прізвищем останнього у ЗМІ під час Революції Гідності називали "тітушок" – спортивних молодиків, які за гроші влаштовували провокації.

У 2013 році Вадима Тітушка звинувачували у побитті журналістів, але суддя Володимир Бугіль відпустив його під заставу в менш як 23 тисячі гривень.

До слова, активісти вже готують акцію на підтримку Сергію Стерненку. О 14 годині 12 червня вони збираються під Шевченківським райсудом з акцією, що має лаконічну назву "Свободу Сергію Стерненку".

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Вона стосується невдалого замаху на активіста. У 2018 році на нього напали двоє чоловіків, але під час самозахисту Стерненко смертельно поранив одного з них. Інший – втік з місця інциденту.

Тепер Сергія Стерненка викликають до Служби безпеки України, де планують вручити підозру. 9 червня він не прийшов до СБУ, тож суд дозволив привести його примусово.