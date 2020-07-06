Відновлення світової економіки після потужного падіння внаслідок пандемії точно неможливе до кінця року. Водночас повне "одужання" під великим питанням і в наступному 2021 році.

У 2021 році перспективи відновлення економіки залежатимуть від того, які процеси відбуваються зараз. Таку оцінку оприлюднило агентство Bloomberg.

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Які прогнози провідних економістів щодо кінця коронавірусної кризи

Чимало фахівців прогнозували економічне зростання ще цього року, однак прогнози наразі невтішні. Хоча окремі показники виробничої діяльності трохи покращуються, але надія на V-подібне відновлення економіки розвіюється . Незважаючи на масштабні стимулюючі заходи, прийняті в умовах пандемії, світ переживає найбільшу економічну кризу з часів Великої депресії.

. Незважаючи на масштабні стимулюючі заходи, прийняті в умовах пандемії, світ переживає найбільшу економічну кризу з часів Великої депресії. Глава Федерального резервного банку Річмонда Томас Баркін, зокрема, порівняв нинішню траєкторію, по якій рухається економіка, зі спуском на ліфті перед підйомом пішки .

. Головна економістка Світового банку Кармен Рейнхарт зазначила, що необхідно відрізняти відскік і відновлення економіки.

Чимало залежатиме від подальшого поширення коронавірусу і розробки вакцини. Навіть в тих країнах, де епідемію вдалося взяти під контроль, часто виникають нові спалахи.

Справжнє відновлення означає, що ви такі ж заможні, якими були до кризи. Я вважаю, що ми далекі від цього,

– стверджує фахівчиня.

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Прогнози міжнародних організацій

За оцінкою Міжнародного валютного фонду (МВФ), до кінця року доходи на душу населення знизяться в 170 країнах світу – це 90% від загальної кількості . У січні МВФ прогнозував, що 160 країн продемонструють зростання економіки і доходів населення.

. У січні МВФ прогнозував, що 160 країн продемонструють зростання економіки і доходів населення. При цьому до кінця 2021 року світовий ВВП, швидше за все, буде нижчим, ніж наприкінці 2019 року, вважають економісти HSBC Holdings Plc.

Глава ФРС Джером Пауелл раніше попереджав про значну невизначеність щодо відновлення економіки США. Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард заявляла, що економічне відновлення буде "стриманим".

Водночас деякі інвестори та аналітики ще розраховують на V-подібне відновлення. Економісти Morgan Stanley зберігають свій прогноз, відзначаючи позитивні економічні дані в США та Європі. Аналітики Goldman Sachs погіршили прогнози для економіки США в цьому кварталі, але очікують покращення ситуації в вересні.

Країни, що розвиваються більше не будуть двигуном світового економічного зростання . За прогнозом Світового банку, їх ВВП знизиться на 2,5% – це найгірший показник з початку спостережень в 1960 році.

. За прогнозом Світового банку, їх ВВП знизиться на 2,5% – це найгірший показник з початку спостережень в 1960 році. Наслідки кризи для ринку праці також буде неможливо подолати в другій половині 2020 року навіть при оптимістичному сценарії, прогнозує Міжнародна організація праці. Там кажуть, що в другому кварталі кількість відпрацьованих годин була на 14% нижче, ніж до спалаху коронавірусу.

Bloomberg зазначає, що можливості держпідтримки, яка вже досягла 11 трильйонів, будуть обмежені через рекордний рівень заборгованості.

Що таке ВВП і що від нього залежить? Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших.



Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації. Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших.Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.

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