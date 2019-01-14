Коли буде пік захворювання на грип в Україні
Різкий підйом захворюваності на грип та ГРВІ почнеться, коли діти та молодь приступлять до навчання, тобто з другої половини січня.
Про це повідомила завідуюча відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського, доктор медичних наук, професор Алла Мироненко, передають "Факти".
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"Пік епідемії очікується до кінця цього місяця і в лютому", – заявила професор Мироненко.
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Джерело: 24 Канал
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