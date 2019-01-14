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      Коли буде пік захворювання на грип в Україні

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      Коли в Україні очікувати епідемію грипу
      Коли в Україні очікувати епідемію грипу / pixabay.com

      Різкий підйом захворюваності на грип та ГРВІ почнеться, коли діти та молодь приступлять до навчання, тобто з другої половини січня.

      Про це повідомила завідуюча відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського, доктор медичних наук, професор Алла Мироненко, передають "Факти". 

      Читайте також: Скільки людей померло від грипу цього епідсезону: дані МОЗ

      "Пік епідемії очікується до кінця цього місяця і в лютому", – заявила професор Мироненко.


      Симптоми грипу

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      Теги: Здоров'я Грип в Україні Медицина Лікування Епідемія
      Джерело: 24 Канал
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