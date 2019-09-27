Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень

"Міст на Троєщину" вже став найтривалішим та найкоштовнішим довгобудом в історії України. Його будуть вже майже 30 років і ніяк не доведуть до ладу. За задумом, він мав би з’єднати Лівий та Правий береги столиці, з'явилися б нові 7 кілометрів дороги, 3 розв’язки та навіть нова гілка метро – це все Подільсько-Воскресенський мостовий перехід.

Коротко про основні віхи довгобуду: у 2016 році міська влада оголосила тендер на генпідрядника із будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. Сума закладалася просто шалена – 6,5 мільярдів гривень.

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А сам тендер встигли поспіхом розіграти до запровадження електронної системи "Прозорро". Тому громадськість не знає більшість інформації про хід будівництва. Наприклад, по цьому тендеру не відомі всі субпідрядники та не відомі всі ціні на будівельні роботи та матеріали.

Гліб Канєвський – антикорупційний активіст з неурядової організації StateWatch, який досліджував цю історію з будівництва Подільського мосту. Він зауважує, саме поспіхом проведена тендерна процедура приховала більшість інформації по цій закупівлі.



Будівництво "мосту на Троєщину"

Отак, каже Канєвський, 6,5 мільярдів і дісталась тому, із ким у столичних чиновників могла бути певна домовленість. Щасливим отримувачем цього мільярдного підряду стала фірма "Еко-Буд-Трейд".

Чим відома фірма, яка оперує мільярдами із бюджету?

"Еко-буд-трейд" – компанія, заснована у грудні 2014 року з статутним капіталом 1 тисяча гривень, у 2015 році її вже виставляли на продаж як готову фірму під ключ, і, схоже, що покупці таки знайшлися, адже вже у березні 2016 року змінилися засновники та керівництво. І саме на 2017 рік цій ТОВ-ці припадає джек-пот у вигляді перших траншів виграного 6-мільярдного тендеру на будівництво мосту.

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На сьогодні статутний капітал "Еко-буд-трейду" зріс до 7 мільйонів гривень, а кінцевими власниками компанії є Євген Расторгуєв та Максим Половко. Так, 38-річний Максим Половко балотувався у 2015 році у Київраду по списках від БПП.

Окрім того, будівельна фірма "Еко-Буд-Трейд" стала фігурантом кримінального провадження через будівництво ділянки кільцевої під Києвом. Гроші отримали, а дорогу, схоже, зробити забули.

Яка зрештою доля багатостраждального мосту – журналісти вирішили дізнатися в офісі "Еко-Буд-Трейду" та особисто отримати відповідь на це питання. Але там нікого не знайшли. А єдиний контактний номер телефону: або вимкнений, або ніхто не бере слухавку.

Куди розділив бюджетні гроші "Еко-буд-трейд"?

Дізнатись кому генпідрядник "Еко-буд-трейд" переводив кошти при будівництві Подільського мосту можна тільки через портал публічних коштів. Та й то, і там інформація не повна. Не відомо, за що вони отримали бюджетні гроші, і куди гроші пішли далі. Наприклад, за 9 місяців цього року 3,5 мільйони від "Еко-буду" отримало таке собі ТОВ "Стар груп ЛТД".

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Для виконання робіт по будівництву Подільського мосту "Еко-буд" найняв більше 20-ти субпідрядників. Більше того, багато субпідрядників по будівництву Подільського мосту є фігурантами багатьох кримінальних проваджень. Деякі фірми підозрюються у відмиванні грошей отриманих злочинним шляхом, деякі у фіктивному підприємництві, а інші – завищенних цінах на будівництві чи участі у сумнівних закупівлях.

Навіть сам "Еко-Буд-Трейд" відзначився. Компанія фігурує у кримінальному провадженню по будівництву ділянки окружної дороги у Києві. Вони виграли тендер на будівництво 2 кілометрів дороги за 1 мільряд 125 мільйонів гривень. Правоохоронці підозрюють, що під час будівництва цих 2 кілометрів можливо допущено розкрадання бюджетних коштів.



Незакінчене будівництво ділянки кільцевої під Києвом

Коли добудують "міст на Троєщину"?

Журналісти звернулися за питаннями до мера Києва Віталія Кличка. Вік каже, що вони відкриті та прозорі та навіть назвав дату запуску роботи цього мосту.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід – це дуже важливий об’єкт. І не таємниця, що мости у нас в такому втомленому стані. Без виключення багато років гроші не вкладались, ми зараз намагались залучити зовнішнє фінансування, але тим не менш взяли будівництво мосту на бюджет міста. Наші плани до кінця наступного року запустити автосполучення між Лівим та Правим берегом,

– відповів Кличко.

Проте Держаудит служба з’ясувала у своєму звіті, що готовність по будівництву "мосту на Троєщину" значно нижче, аніж звітують і не перевищує 35% відсотків.

Окрім того, цілком вірогідно, що за каденції Кличка цей міст можуть і не добудувати. Хоча, з іншого боку 4 мільярди з запланованих 6 вже виділені. Хоча, ймовірно, що вони вже розчинились по рахунках невідомих компаній. Шкода тільки, що від цього страждають жителі Лівого берегу столиці.