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Коли Google випустить операційну систему Android P: з'явилася дата

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Коли Google випустить операційну систему Android P
Коли Google випустить операційну систему Android P / Фото з вільних джерел

Реліз фінальної версії Android P відбудеться вже 20 серпня. Відомий інсайдер опублікував на своїй сторінці в Twitter повідомлення з датою, стилізованою під позначення нової версії Android, латинською літерою P.

Відповідний пост з’явився на сторінці Евана Бласса в Twitter.

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За традицією Бласс не став розкривати своїх джерел, які сповістили його про дату релізу Android P. Втім, як правило, співрозмовники Бласса з галузі, найчастіше виявляються праві, забезпечуючи його найактуальнішою і точною інформацією.

На точність представленої Блассом інформації також вказує практика компанії. Наприклад, реліз Android O в минулому році відбувся 21 серпня. Тоді Google теж випустила оновлену ОС, представивши для неї апаратну оболонку тільки восени.

Android P, ймовірно, стане одним з найбільш знакових оновлень мобільної ОС від Google. Крім поліпшень продуктивності і оптимізації, Android P запропонує користувачам вдосконалений інтерфейс, можливість ручної активації темної теми і вбудований контролер активності.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Інтернет Google Android
Джерело: 24 Канал
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