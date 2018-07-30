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Коли нарешті запрацює Hyperloop в Україні: Омелян оприлюднив терміни

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Омелян назвав дату запуску Hyperloop в Україні
Омелян назвав дату запуску Hyperloop в Україні / Колаж 24 канал

За найоптимістичнішими прогнозами, Hyperloop можуть запустити в Україні у 2023-2025 роках, а океупиться цей проект лише через 12 років, щоправда, як показує практика, залізниця не окупається ніколи.

Таку заяву зробив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає "Обозреватель".

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"Перша поїздка на Hyperloop у світі повинна відбутися в Абу-Дабі в 2020 році під час всесвітньої виставки. Оптимістичний сценарій для України – 2023-2025 роки. Наша ідея – поєднати Балтику та Чорне море. Бачимо величезний потенціал у цьому напрямку", – підкреслив посадовець.

За його словами, Hyperloop Transportation Technologies, з якою підписано угоду, бачить окупність через 12 років.

"Це крута штука, тому що залізниця не окупається ніколи. Залізнична інфраструктура завжди будувалася державою за державні гроші, а потім перебували різні формати. Концесійна залізниця працює в США, але повірте, там дуже багато державних коштів", – резюмував Омелян.

Нагадаємо, 22 лютого очільник Мінінфраструктури Володимир Омелян заявив, що українські компанії розроблятимуть власну швидкісну залізницю за технологією Hyperloop.

Що таке Hyperloop? Це надшвидкісна транспортна система. У ній пасажири пересуватимуться у спеціальних капсулах у вакуумній трубі. Швидкість руху – до 1200 кілометрів на годину. Концепція Hyperloop була опублікована Ілоном Маском у серпні 2013 року. 11 травня 2016 року у пустелі штату Невада провели перше успішне випробування Hyperloop.

 

 

Теги: Новини України Міністерство інфраструктури Hyperloop залізниця Володимир Омелян
Джерело: 24 Канал
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