Коли представлять нові iPhone 2018 – інсайдерська інформація

Новий модельний ряд iPhone 2018 офіційно представлять 12 вересня. Цікаво, що оновлення отримає і бездротова зарядка Apple.

Про це повідомляє видання Apple Insider, посилаючись на дані ісайдерів.

Зокрема, джерела в Німеччині стверджують, що попередні замовлення на iPhone 2018 розпочнуться 14 вересня. Тож логічно, що офіційна презентація відбудеться за кілька днів швидше.

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Як повідомляють джерела China Times, на цій же презентації Apple представлять і покращений бездротовий зарядний пристрій AirPower. Попередня його версія підтримувала лише 5 Вт потужності (з оновленою операційною системою - 7,5 Вт), що значно відставало від аналогічного продукту Samsung. Тож Applе може презентувати бездротову зарядку з 29 Вт потужності і заряджати три пристрої одночасно.

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