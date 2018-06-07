Коли презентують Xiaomi Redmi 6: з'явилась дата анонсу

Компанія Xiaomi оголосила дату презентації наступника Redmi 5. Варто зазначити, що смартфони цієї серії користуються популярністю серед користувачів і прихильники бренду вже давно чекають на анонс наступного покоління пристроїв.

Про це повідомляє Gizchina.

Читайте також: Xiaomi Mi Band 3: розпакування та живі фото фітнес-браслета

На тизері, який виробник опублікував в соціальній мережі Weibo, вказана дата анонсу – 12 червня. На цьому заході абсолютно точно представлять одну з моделей лінійки Redmi 6. Цілком можливо, Xiaomi не обмежиться одним пристроєм і заодно покаже Redmi 6A і Redmi 6 Pro / Plus. Згідно з останніми трендами компанія додасть в Redmi 6 "моноброву".



Дизайн Xiaomi Redmi 6

Раніше вже були розкриті характеристики Redmi 6 (Pro). Новинка отримає 5,84-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2280 х 1080 пікселів і співвідношенням сторін 19:9, 8-ядерний процесор з тактовою частотою 2,0 ГГц.



Xiaomi Redmi 6 презентують 12 червня

Залежно від модифікації користувачам будуть доступні від 2 до 4 ГБ оперативної пам'яті, і від 16 до 64 ГБ вбудованого сховища відповідно. Redmi 6 отримає подвійну основну камеру з роздільною здатністю 12 Мп і акумулятор ємністю 3 900 міліампер годин.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.