Коли в Україні знову підвищать пенсії

Наприкінці 2018 року в Україні вже підвищували пенсії. Щоправда упродовж 2019 року підвищення пенсій відбуватиметься ще кілька разів.

Як пояснив міністр соціальної політики Андрій Рева у ефірі Oboz TV, 1 грудня 2018 року пенсії підвищували, оскільки було змінено прожитковий мінімум. Найближче підвищення пенсій очікують 1 березня 2018 року – тоді відбудеться загальна індексація.

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За словами чиновника, далі підвищення пенсій буд ще буде з 1 липня та з 1 грудня 2019 року.

«Ростуть найменші пенсії, вони ростуть найшвидшими темпами. Інші ж соціальні виплати, що є прив’язаними до прожиткового мінімуму, теж зростають разом із ним. Для цього кошти у бюджеті передбачено», – додав Рева.

Міністр також зауважив, що на підвищення пенсій в Україні можуть розраховувати всі категорії. Щоправда, за його словами, виплати підвищуватимуть лише тим, хто вийшов на пенсію до 2017 року.

"Хто виходив у 2017-му або 2018-му, у них базовий розмір середньої заробітної плати є вищим, аніж той, з якого ми зараз робимо перерахунок. Водночас їхній базовий показник є більш сучасним, ніж у тих, хто перебуває зараз на пенсії. Коли ж ми їх дотягнемо до заробітної плати тих, хто зараз виходить на пенсію, тоді вже буде індексовано й тих, хто виходить на пенсію зараз", – пояснив посадовець.