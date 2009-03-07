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Колір архітектури

Дизайн 14:00, 7 березня 2009 906

Архітектори Матіас Зауербрух та Луїза Хаттон вважають, що будівлі мають бути яскравими та веселими.

Архітектори Матіас Зауербрух та Луїза Хаттон вважають, що будівлі мають бути яскравими та веселими.Фасади їхніх споруд змінюють відтінок залежно від погоди, додаючи кольору до сірої монотонності більшості міст.Ці будівлі граціозно височіють над міським пейзажем.Зауербрух та Хаттон разом створюють кольорові палітри, потім обирають відтінок, який краще підходить тій чи іншій споруді. Самі комбінації кольорів є справжніми витворами мистецтва.Луїза Хаттон (архітектор): ″Матіаса виховали у сім'ї, де батько був художником, отож його завжди оточували кольори, фарби та їхній запах. Очевидно, що вітальня його будинку була більше схожа на художнє ательє. Я думаю, для Матіаса – це більше практичний підхід, натомість мій підхід до кольору з самого початку ґрунтувався на митецько-історичній цінності картин″.Пара реалізовує свої дизайнерські ідеї разом вже понад 15 років.Матіас Зауербрух (архітектор): ″Ми були однокурсниками до того, як познайомились ближче. Ми були у дуже тісній групі. Це навчальний заклад, де класи дуже маленькі, отож можна зав'язати відносини дуже швидко, і на індивідуальному рівні також. У нас і до нині є друзі з тих часів″.Пара мешкає та працює у Берліні з 1993 року.Луїза Хаттон (архітектор): ″Ми добре доповнюємо один одного. Матіас прагне завжди пам'ятати, дивитись на картину в цілому, а я природно схильна вдаватись у деталі та концентруватись на окремих елементах, тому інколи можу втрачати загальний план. Отож, на мою думку, це досить хороший баланс″.Зауербрух та Хаттон спланували склад, який виділяється з пейзажу, як абстрактна картина. Втім, характерними рисами їхнього дизайну є не лише форма та колір. Будівля Федерального агентства захисту довкілля у Дессау - це також хороший приклад "зеленої" архітектури.Матіас Зауербрух (архітектор): ″Залежно від натхнення, приємно поговорити про щось за вечерею чи сніданком - про ідею, яку щойно придумав чи щось, що якраз виникло у голові″.Луїза Хаттон (архітектор): ″Так само з подорожуванням. Коли бачиш речі, які потім спонукають до чогось… можливо, через кілька років. Навіть якщо ми не мали з собою фотоапарата, у нас залишились ті самі візуальні враження″.Професійне та особисте життя пари пов'язане. Інколи їм доводиться змушувати себе говорити про щось інше, аніж про архітектуру. Отож, чи хотіли вони коли-небудь, аби їхній партнер мав іншу професію?Луїза Хаттон (архітектор): ″Ні, у мене не було такого відчуття″.Матіас Зауербрух (архітектор): ″ Ні. Ніколи про це навіть не думав. Справді ні″.Архітектура Зауербруха та Хаттон - це результат ідеального симбіозу: професійна співпраця, яка без сумніву робить кращим їхнє особисте життя. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 березня 2009
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