Колишній інформатор WikiLeaks Челсі Меннінг хоче балотуватись у Сенат

Колишній військовослужбовець Бредлі Меннінг, який змінив стать і став Челсі Менніг, хоче балотуватись у Сенат США.

Бредлі Меннінг був засуджений за передачу секретних даних організації WikiLeaks.

Під час перебування в ув'язненні військовослужбовець проходив процедуру зміни статі і став жінкою Челсі Меннінг.

Читайте також: Джуліан Ассанж після 5 років поневірянь у посольстві став громадянином Еквадору

В останні дні свого президентства Барак Обама скоротив термін ув'язнення Меннінг і жінка-трансгендер вийшла з тюрми у травні 2017-го.

Як інформує Reuters, Челсі Меннінг претендуватиме на висунення від Демократичної партії у штаті Меріленд. Вибори до Сенату у цьому штаті відбудуться у листопаді 2018 року.

Зараз пост сенатора від цього штату займає демократ Бен Кардін і він вже заявив про свій намір балотуватись повторно.