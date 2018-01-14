16:38
14 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Атеїстичний проповідник Леніна. Удар по російській медицині
Вєсті Кремля
18:47, 13 січня
Вєсті. UA. Жир. Підготовка до свят по-ахметівськи. Релігійні фантазії Новинського
Вєсті.UA
19:06, 13 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Колишній інформатор WikiLeaks Челсі Меннінг хоче балотуватись у Сенат

11:42, сьогодні 128 Читать новость на русском
Челсі Меннінг
Челсі Меннінг / Getty images

Колишній військовослужбовець Бредлі Меннінг, який змінив стать і став Челсі Менніг, хоче балотуватись у Сенат США.

Бредлі Меннінг був засуджений за передачу секретних даних організації WikiLeaks.

Під час перебування в ув'язненні військовослужбовець проходив процедуру зміни статі і став жінкою Челсі Меннінг.

Читайте також: Джуліан Ассанж після 5 років поневірянь у посольстві став громадянином Еквадору

В останні дні свого президентства Барак Обама скоротив термін ув'язнення Меннінг і жінка-трансгендер вийшла з тюрми у травні 2017-го.

Як інформує Reuters, Челсі Меннінг претендуватиме на висунення від Демократичної партії у штаті Меріленд. Вибори до Сенату у цьому штаті відбудуться у листопаді 2018 року.

Зараз пост сенатора від цього штату займає демократ Бен Кардін і він вже заявив про свій намір балотуватись повторно.

Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Планета п'є: чому алкоголь потрапляє у новини?
сьогодні, 16:01 Планета п'є: чому алкоголь потрапляє у новини?
Ольга Бродська 539
Що читати довгими зимовими вечорами: підбірка найкращих книг
сьогодні, 12:01 Що читати довгими зимовими вечорами: підбірка найкращих книг
Книги для гурманів 941
Будни
сьогодні, 08:46 Будни "ЛНР": лето 2014-го стало экзаменом на выживание для многих
Ольга Черненко 974
Куда дует ветер: как изменится политика Польши в отношении Украины
13 січня, 22:01 Куда дует ветер: как изменится политика Польши в отношении Украины
Наталя Ромашова 2639
У Росії закінчили прийом документів від претендентів на участь у виборах президента: хто подався
13 січня, 20:26 У Росії закінчили прийом документів від претендентів на участь у виборах президента: хто подався
2755
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Порошенко неочікуваним чином привітав Ломаченка: красномовне відео
10 грудня 2017 , 10:28
Переможець конкурсу на посаду голови ДБР Труба фальсифікував справи проти майданівців, – адвокат
 16 листопада 2017 , 18:15
У Житомирській області випав аномально великий град: з'явились фото, відео
 22 вересня 2017 , 11:42
Я не пишаюсь якістю форми українського військового, – радник президента Юрій Бірюков
 10 серпня 2017 , 20:13
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук