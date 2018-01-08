Колишній зять Юлії Тимошенко Шон Карр помер у Празі

У Празі у віці 49 років помер Шон Карр – вокаліст групи Death Valley Screamers та колишній чоловік доньки Юлії Тимошенко Євгенії.

Інформація про смерть співака та байкера опублікована на сторінці групи у соцмережі.

Варто зазначити, що помер Шон Карр уві сні близько 10 години 8 січня. Сталося це у Празі, де він відкрив свій клуб.

Читайте також: До дня народження Тимошенко: найяскравіші перевтілення леді Ю

У нього залишилося двоє дітей – донька Джекі та син Джек.

Нагадаємо, британець Шон Карр одружився на доньці Юлії Тимошенко Євгенії 1 жовтня 2005 року. Це був другий шлюб для музиканта. До цього Шон Карр перебрався до України, де і створив групу Death Valley Screamers.



Розлучилися Шон Карр та Євгенія у березні 2012 року. Після цього музикант одружився втретє і перебрався до Праги. Сама Євгенія 7 грудня 2014 року на НСК "Олімпійський" вийшла заміж за одесита Артура Чечоткіна.