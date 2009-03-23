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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Коливання ціни

21:23, 23 березня 2009 272

Україна, схоже, купуватиме в Росії газ на 10 доларів дорожче.

Про нову ціну блакитного палива у другому кварталі цього року попередили в "Газпромі". Кажуть за тисячу кубометрів тепер доведеться платити 280 зелених, а не 270, як говорили у січні.Український "Нафтогаз" про здорожчання вочевидь знає, однак говорити прямо не береться. У прес-службі компанії зауважили, що точна ціна блакитного палива на другий квартал буде відома 1 квітня. Заспокоюють, мовляв, буде це 270 чи 280 доларів - все ж не 360 як зараз.Нагадаємо, раніше йшлося, що Україна купуватиме в Росії газ в першому кварталі по 360 доларів, у другому - 270, третьому - 219 та у четвертому кварталі 162 долара за тисячу кубометрів. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 23 березня 2009
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