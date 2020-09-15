Компанії, пов'язані з ФПГ "Приват" Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова, вийшли зі складу власників Криворізького залізорудного комбінату (КЗРК), щоб уникнути санкцій ЄС.

Це стало відомо під час переговорів між шахтарями, які беруть участь у страйку, та адміністрацією підприємства, повідомив Михайло Волинець, голова Конфедерації вільних профспілок.

"Під час переговорів, на яких була присутня перша заступниця міністра економіки Юлія Свириденко, на певному етапі шахтарі почали вимагати, щоби до діалогу долучилися ті, хто дійсно ухвалює рішення, тобто власники. Тоді гендиректор КЗРК Сергій Новак оголосив, що 50% пакета акцій керованого ним підприємства належать "Метінвесту" (металургійний холдинг Ріната Ахметова), а решта 50%, які належали Коломойському, зараз у власності чотирьох інших компаній, які не мають стосунку до групи "Приват" Коломойського", – повідомив Волинець.

Водночас профспілковий лідер засумнівався у правдивості цієї інформації. Він написав, що вважає чотири нові компанії, які володіють КЗРК, "не більш як прикриттям", а управління КЗРК "як здійснювалося, так і досі здійснюється особами, які звітують перед Коломойським".

Волинець вважає, що юридичну зміну власності провели, щоб уникнути санкційного переслідування з боку європейських країн. Як відомо, у ЄС триває розслідування непрозорої діяльності групи "Приват".

Юридичне прикриття для "приватівців" забезпечив Олександр Ярославський "який свого часу так само прикрив російський "ЄвразХолдинг" на Сухій Балці (підприємство з видобутку ЗРС у сфері впливу Ярославського), який втручався в справи авіаційного заводу в Харкові, а пізніше – "Мотор-Січі".

"Тому під дахом Ярославського на комбінаті залишився підлеглий "Привату" менеджмент, який і далі керує активами. А за таких обставин я не бачу іншого виходу, окрім як необхідність розмови між президентом Володимиром Зеленським із фактичним куратором КЗРК – Ігорем Коломойським...", – додав Волинець.

Гірники шахт "Гвардійська", "Тернівська", "Жовтнева" й "Батьківщина", що входять до КЗРК, уже близько двох тижнів протестують у безстроковому режимі. До вимог трудових колективів входить підвищення зарплат, поліпшення умов праці, повернення пільгового стажу за списками №№ 1 і 2, припинення порушень під час атестації.

КЗРК (раніше ВО "Кривбасруда") – одне з найбільших підприємств України з видобутку залізорудної сировини підземним способом. Потужність підприємства – понад 6 млн тонн руди на рік. Його частка на вітчизняному ринку аглоруди складає понад 40%.

Starmill Limited є основним акціонером КЗРК із часткою в акціонерному капіталі 99,88%. Компанією керують на партнерських засадах група "Метінвест" Ріната Ахметова та група "Приват" Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова. Оперативне управління комбінатом здійснюють менеджери "Привату".