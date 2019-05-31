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      Колонію в Одесі законсервують після бунту в’язнів

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      Одеську колонію №51 законсервують
      Одеську колонію №51 законсервують / Dumskaya.net

      Спецкомісія Державної кримінально-виконавчої служби вирішила законсервувати одеську колонію №51, в якій стався бунт засуджених. Зараз у колоніє перебувають 449 засуджених, а це всього 45% від планового наповнення. Тож це дає підстави для консервації установи.

      Внаслідок бунту ув’язнених через пожежу знищені:

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      • міжзонний контрольно-пропускний пункт,
      • приміщення чергової частини та адміністративної будівлі в зоні, що охороняється, приміщення оперативного відділу,
      • відділу соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими,
      • приміщення відділу нагляду і безпеки.

      Як повідомили в Адміністрації кримінально-виконавчої служби, у непридатному стані – банно-пральний комбінат, крамниця, приміщення дільниці посиленого контролю. Це все не забезпечує повноцінного функціонування колонії. У зв’язку з цим члени комісії одноголосно підтримали консервацію колонії №51.

      Що відомо про бунт в одеській колонії? 27 травня у Південній виправній колонії №51 в Одесі в’язні влаштували бунт. Крім того, на території колонії спалахнула пожежа. Серед причин бунту називають різні мотиви: погана якість їжі, корупція, жорстоке поводження, обшуки, які проводили у засуджених.

      Під час бунту в’язні взяли в заручники 3 медпрацівників та 3 охоронців, їх згодом звільнили. Внаслідок інциденту постраждали 13 працівників установи.

      До установи стянули військових Нацгвардії та спецназ, які придушили бунт.

      Дивіться відео про бунт в одеській колонії:

       

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      Теги: Новини України Новини Одеси Бунт в одеській колонії Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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