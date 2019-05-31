Колонію в Одесі законсервують після бунту в’язнів

Спецкомісія Державної кримінально-виконавчої служби вирішила законсервувати одеську колонію №51, в якій стався бунт засуджених. Зараз у колоніє перебувають 449 засуджених, а це всього 45% від планового наповнення. Тож це дає підстави для консервації установи.

Внаслідок бунту ув’язнених через пожежу знищені:

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міжзонний контрольно-пропускний пункт,

приміщення чергової частини та адміністративної будівлі в зоні, що охороняється, приміщення оперативного відділу,

відділу соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими,

приміщення відділу нагляду і безпеки.

Як повідомили в Адміністрації кримінально-виконавчої служби, у непридатному стані – банно-пральний комбінат, крамниця, приміщення дільниці посиленого контролю. Це все не забезпечує повноцінного функціонування колонії. У зв’язку з цим члени комісії одноголосно підтримали консервацію колонії №51.

Що відомо про бунт в одеській колонії? 27 травня у Південній виправній колонії №51 в Одесі в’язні влаштували бунт. Крім того, на території колонії спалахнула пожежа. Серед причин бунту називають різні мотиви: погана якість їжі, корупція, жорстоке поводження, обшуки, які проводили у засуджених.



Під час бунту в’язні взяли в заручники 3 медпрацівників та 3 охоронців, їх згодом звільнили. Внаслідок інциденту постраждали 13 працівників установи.



До установи стянули військових Нацгвардії та спецназ, які придушили бунт.

Дивіться відео про бунт в одеській колонії: