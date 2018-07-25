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Кольорові олівці можуть спричинити небезпечні захворювання у дітей, – вчені

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Вчені назвали небезпечний для дітей предмет
Вчені назвали небезпечний для дітей предмет / uk.lovetheteam.com

Кольорові олівці можуть містити небезпечні токсини, які збільшують ризик розвитку онкологічних захворювань.

Про це заявили експерти німецького фонду Stiftung Warentest. Вони перевірили 17 пачок кольорових олівців, 12 наборів фломастерів і 6 тюбиків з чорнилом, які можна знайти на прилавках у Німеччині.

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Під час досліджень вчені виявили у кольорових олівцях надмірну кількість поліциклічних ароматичних гідрокарбонатів. Що цікаво, рівень токсичності олівців не впливає на їхню вартість – найдорожчі набори були найбільш токсичними. 

via GIPHY

З 17 коробок кольорових олівців лише 5 пачок виявились безпечними. Фахівці рекомендують добре мити руки після малювання.

Менш шкідливими, ніж олівці, виявились фломастери. Лише у двох коробках виявили консерванти бензизотазолеїн і метилізотазоленін, які використовують при виготовленні мийних засобів.

З шести тюбиків чорнила лише один не  містив шкідливих консервантів. 

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Діти Здоров'я Здорове життя Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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