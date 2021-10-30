У серії інстаграм-stories дівчина розповіла про стан свого брата, який був у машині Infiniti того карколомного вечора, а також про винуватця ДТП.

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Дівчина заявила, що її брат і друг Миколи вже прийшов до тями, але "нічого не пам'ятає, як і що було". У хлопця тяжка травма голови. Щоправда, згодом історії дівчини зникли.

Що родина дівчини думає про винуватця ДТП

Марія зазначила, що її родина не має претензій до Миколи, який спричинив аварію. Вона відчуває до нього "лише жалість".

Шкода хлопця, який став загрозою для суспільства у 16 років. Він ще, за великим рахунком, дитина, яка хотіла бути крутою і авторитетною перед друзями та знайомими. Така у нього доля. Сподіваюся, він усвідомить свою провину і в майбутньому житиме й цінуватиме кожну хвилину свого життя,

– сказала Кожокіна.

Сестра постраждалого додала, що судити Харківського за його вчинки та вирішувати його подальшу долю мають правоохоронці. Вона також написала, що частина провини є на всіх учасниках ДТП, які були в Infiniti: "Михайлу, як і всім учасникам, мізками треба було думати з ким спілкуватися, куди їхати і як проводити час".

"Я принесла співчуття родині загиблого, час не повернути назад і виправити вже нічого не можна. Така доля цієї людини", – резюмувала дівчина.

Історії в інстаграмі сестри одного з постраждалих у ДТП у Харкові / Скриншот зі сторінки Марії Кожокіної

Що відомо про резонансну ДТП з Infiniti