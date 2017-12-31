Команда 24 Каналу вітає усіх з прийдешнім Новим роком

Поки українці пакують подарунки під ялинку тим, кого вони люблять, команда 24 каналу також підготувала подарунок глядачам і читачам.

2017 був хорошим роком. Варто загадати те, що здобула Україна впродовж цього року.

"Ми втримали Путіна з його "орками" на сході", – йдеться у привітанні.

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Також Україна повернула додому героїв з сєпарських підвалів і українців з російських СІЗО.

Українське військо потроху змінюється, новий однострій, нове озброєння, як українське, так і закордонне. Ті ж Джавеліни, які невдовзі заявляться на передовій. Це невеликі, але важливі кроки вперед,

– запевнив журналіст 24 Каналу Роман Пагулич.

У 2017 році вийшов фільм про українських кіборгів.

Чим ще запам’ятався 2017 рік – дивіться у новорічному привітанні від команди 24 Каналу.