Командиром нового російського фрегата став кримський дезертир
21:37, 28 грудня 2318 Читать новость на русском
Командиром нового фрегату ВМФ Росії "Адмірал Макар" став капітан другого рангу Григорій Бреєв, який зрадив Україну навесні 2014 року.
Про це пише "Думська".
Він взяв участь у церемонії підняття прапору на кораблі, яка пройшла 27 грудня на суднобудівному заводі "Янтарь" у Калінінграді.
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Фрегат входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ з базою у Севастополі.
Бреєв родом з Вінничини. З 1996 року служив у Збройних силах України. Закінчив Академію військово-морських сил імені Нахімова. Командував корветами "Луцьк" та "Тернопіль".
Щодо нього відкрите кримінальне провадження за статтею дезертирство.
Григорій Бреєв
Григорій Бреєв
Джерело: 24 Канал
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