Командувач НАТО пояснив, нащо кораблі Альянсу прибули в Одесу

Візит кораблів НАТО в Одесу свідчить про прагнення Альянсу сприяти розв'язанню напруженої ситуації в Чорноморському регіоні.

Про це розповів командувач з'єднання НАТО Боудевін Бутс, повідомляє "Укрінформ".

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Він також сказав, що це вже третій візит групи кораблів НАТО в Україну після російської анексії Криму в 2014 році. Бутс відзначив, що це свідчить про підтримку України як важливого партнера і засновника програми "Партнерство заради миру".

Ми будемо і надалі зміцнювати партнерські відносини з Україною, які відповідають інтересам як союзників, так і партнерів. НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми також підтримуємо Україну на шляху реформування суспільства,

– додав представник НАТО.

Кораблі НАТО перебуватимуть в Одесі до четверга, опісля відбудуться навчання з кораблями ВМС України.

Шість кораблів НАТО будуть відкриті для відвідування жителями і гостями міста 24 липня (з 10.00 до 12.00 та з 15.00 до 17.00) та 25 липня (з 14.00 до 16.00).