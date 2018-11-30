Комаровський спростував міф про те, як допомогти людині, яка подавилася

Лікар Євген Комаровський розповів, чи потрібно стукати по спині, коли людина подавилася і починає кашляти.

Про це йдеться на сайті лікаря.

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Комаровський зазначає, що якщо людина вдавилася чимось та починає кашляти, то стукати людину не потрібно.

Все тому, що якщо людина може кашляти, то значить, що вона може дихати. Для того, щоб кашлянути, необхідно вдихнути. Кашель є найефективнішим способом очищення дихальних шляхів.

Якщо людина може кашляти, плакати, дихати, то стукати його по спині категорично не можна.

Єдине, що в такій ситуації може зробити стук по спині – змінити положення чужорідного тіла, яке потрапило у дихальні шляхи, та призвести до повної зупинки дихання.

Тому, якщо дорослий чи дитина подавилися і почали кашляти, потрібно заспокоїтися, глибоко дихати, забезпечити доступ повітря і дати можливість відкашлятися. Це все, що людина може зробити для людини, яка подавилася.

Висновок лікаря: не варто стукати по спині людину, яка подавилася і починає кашляти.

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