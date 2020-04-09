Комендантська година на Львівщині: що відомо про нові обмеження
Уряд введе нові посилені обмеження у західних регіонах України, зокрема на Львівщині. Жорсткі заходи можуть стосуватися також Івано-Франківської та Тернопільської областей.
Про нові обмеження у Львівській області журналістам 24 каналу розповіло джерело у Львівській ОДА. Водночас у поліцію області поки жодних наказів не надходило. Правоохоронці запевняють, що їх ніхто не попереджав про нові обмеження.
Радимо ознайомитись Уряд може ввести комендантську годину у західних областях: перелік та деталі
Посилення карантину на Львівщині: головне
- Запровадження суворого контролю силовиків. Мовиться про посилений контроль правоохоронців за дотриманням виконання умов карантину.
- Обмеження діятимуть на період вихідних з 13 години суботи до 6 ранку понеділка.
- Посилення контролю за пересуванням автотранспорту
- Вимірювання температури тіла подорожуючих на межі Львівської області з суботи і до завершення карантину.
Раніше голова Львівської ОДА на своїй фейсбук сторінці підтвердив анонсовані обмеження.
Дивіться відео звернення Максима Козицького:
Що відомо про введення комендантської години на Заході України
- Кабінет Міністрів України розглядає ймовірність введення комендантської години у деяких регіонах через поширення COVID-19. Комендантську годину можуть ввести на вихідних. Про це після наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем розповіли мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
- Окремо Марцінків наголосив, що мерам повідомили про продовження карантину до початку травня. Щоправда, число прем’єр не уточнив.
- Раніше про можливе введення комендантської години заявляли в Офісі Президента. Так, на сайті глави держави повідомляли, що мешканці Чернівецької та Тернопільської областей "позитивно відреагували на додаткову карантинну рекомендацію залишатися вдома на вихідних – з 13:00 суботи до 6:00 понеділка".
Що таке комендантська година? Це заборона перебувати на вулиці та в громадських місцях у певні години в межах населеного пункту чи країни, де ввели надзвичайний стан. Найчастіше заборона виходити на вулицю розповсюджується на вечірній і нічний період часу.
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