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Комісія передумала

12:57, 28 березня 2009 186

Федеральна служба з фінансових ринків Росії передумала.

Регулятор вирішив продовжити дію заборони коротких позицій на фондовому ринку, яка вже діє з осені минулого року. Відповідну постанову вже надіслали до всіх інвестиційних компаній федерації. При цьому в службі відмовились коментувати своє рішення та сказати, скільки ще діятиме заборона. Голова ФСФР Владімір Міловідов лише зазначив, що ведуться роботи з розроблення нової нормативно-правової бази регулювання коротких продажів та інших операцій, які можуть призвести до падіння ринку. Допоки правил не приймуть - очікувати на відновлення "шортів" на ринку не варто, натякнув пан Міловідов.Нагадаємо, ще в середині березня в ФСФР повідомляли про готовність зняти заборону з коротких продажів і наголошували на необхідності ухвалення нових принципів регулювання таких операцій - йдеться про виокремлення "негативних для ринку" угод від нормальних. До введення норм Національна асоціація учасників фондового ринку пропонує обмежити "шорти" відсотком від вартості цінних паперів за підсумками попереднього торгового дня. Однак, реакції регулятора на це немає.Зазначимо, інвестори і брокери неодноразово критикували заборону коротких позицій. На думку окремих учасників ринку, не всі дотримувались постанови регулятора і маскували заборонені операції. Продовження заборони сприятиме розвитку "сірої" та позабіржової торгівлі, а для ринку загалом відзначатиметься подальшим падінням ліквідності, вважають інвестори. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 28 березня 2009
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