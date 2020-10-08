Шанс на порятунок. Провідна компанія побутової техніки Беко подарувала українським лікарням сучасні апарати штучної вентиляції легень.

Аби допомогти медикам рятувати хворих, один із найбільших виробників побутової техніки перепрофілював частину заводських потужностей у Туреччині під виробництво вкрай необхідного обладнання.

Понад 50 років ми розробляємо техніку, яка надихає людей вести здоровий спосіб життя. Створювати здорове суспільство – наша глобальна місія. І зараз, коли весь світ охопила пандемія COVID-19, ми не могли залишатися осторонь. І вдалися до конкретних дій,

– розповів генеральний директор Беко Україна Арбатли Алп.

Одразу три апарати ШВЛ передали обласній клінічній лікарні Івано-Франківська. Це багатопрофільний спеціалізований медзаклад, який приймає найважчих пацієнтів з усієї області – політравми, церебральні катастрофи та інші невідкладні стани. А під час пандемії до них додалися ще й супутні патології COVID-19. Вкрай необхідні апарати експерт-класу передали відділенню інтенсивної терапії.

"На початку року був випадок, що в нас було 11 хворих з 12 одночасно на ШВЛ і ми були змушені позичати апаратуру в інших підрозділах лікарні. Обладнання – це надзвичайно важлива проблема для реанімації. Проста апаратура не підходить, бо вилікувати легені – це дуже ніжна справа. Потрібна апартура найвищого класу. І ми дізналися, що ці апарати мають режими, які нам можуть стати при нагоді", – повідомив в.о. завідуючого відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Володимир Протас.

Ще один ШВЛ апарат Беко також подарували Броварській міській лікарні у відділення реанімації новонароджених. Сучасні апарати ШВЛ виробництва компанії провідного виробника побутової техніки в Європі Беко відповідають усім європейським стандартам. Вони допомагають рятувати як людей похилого віку, так і дітей. А також мають універсальну комплектацію, що дозволяє використовувати їх у різних медзакладах.