Українська компанія "Газ Ком Трейд" увійшла в п'ятірку найбільших імпортерів європейського газу за результатами рейтингу приватних покупців європейського газу.

Про це повідомляє видання "Бізнес Цензор".

З понад 30 компаній рейтингу "Газ Ком Трейд" виявилася у верхніх позиціях списку, імпортувавши за січень – червень 2020 року 263 млн куб. газу. Це понад 7% від усієї кількості газу, імпортованого приватними компаніями за цей період.

Як повідомляє видання, імпорт газу з ЄС в Україну за півроку виріс до більш ніж 7 млрд куб м газу, при цьому митне оформлення пройшло тільки 3,74 млрд куб. м газу. З них на першу п'ятірку найбільших приватних імпортерів, куди входить "Газ Ком Трейд", прийшлося цілих 70%.