Зокрема компанія в рамках своєї благодійної ініціативи відремонтує центральну дорогу в смт. Ланчин, Надвірнянського району, яка постраждала внаслідок стихійного лиха.

Командою Onur Group Ukraine буде повністю відновлено дорожнє покриття, планується нове покриття з фігурних елементів мощення на тротуарах, також ремонт дощової каналізації, влаштування вуличного освітлення, та безпеки дорожнього руху на дорозі Т-09-05, яка проходить через населений пункт та була значно пошкоджена під час стихійного лиха. Планується відновити 3 км доріг. Зараз на об’єкті працює 28 одиниць техніки, залучено 60 дорожніх працівників та водіїв і механізаторів спецтехніки.

"Наша команда без вагань прийняла рішення допомогти людям, які постраждали внаслідок стихійного лиха на заході України. Тому відновлення дороги в Надвірнянському районі – це наша благодійна ініціатива. Адже під час повені у Карпатах у 2008 році наша команда теж допомагала. Onur Group Ukraine має компетенцію і досвід запобігання руйнівних наслідків природних стихій. Наприклад, в Саудівській Аравії ми будували греблі і канали для попередження повені. З іншої сторони неподалік Надвірнянського району знаходиться база із значною кількістю нашої спецтехніки. Маючи такий досвід і можливості, ми відчуваємо значну відповідальність перед людьми і не можемо просто стояти осторонь лиха, яке тут трапилося. Ми співпереживаємо сім’ям, які постраждали і завжди готові допомогти у потрібний момент", – сказав Емре Караахметолгу, генеральний координатор Onur Group Ukraine.