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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Компанія BMW встановила рекорд з продажу електромобілів

11:30, сьогодні 723 Читать новость на русском
BMW i3
BMW i3 / carscoops.com

В офісі BMW радіють черговому досягненню. У 2017 році компанія продала більше 100 000 електрифікованих автомобілів у всьому світі.

Протягом нинішнього року електричні та гібридні моделі BMW виявилися особливо популярними у Західній Європі та США. Найбільш реалізована модель у скандинавських країнах в цьому році - BMW i3,. Правда, в рідній для компанії Німеччині було продано всього близько 10 000 нових автомобілів BMW з електроприводом.

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Крім того, приблизно 10 відсотків усіх BMW 3-ї серії, проданих у 2017 році, були електрифіковані, а 13 відсотків реалізованих моделей BMW 2-Series Active Tourer підключалися гібридами.

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Сильний попит на електрифіковані моделі BMW призвів до того, що тепер фірма займає 21-процентну частку на ринку реєстрації нових повністю електричних і тих, що підключаються гібридних автомобілів в Європі. Зараз BMW покриває 10 відсотків попиту на електрифіковані автомобілі в світі.

Щоб відсвяткувати свої досягнення, BMW висвітлила будівлю своєї штаб-квартири в Мюнхені в стилі великої батарейки.

 

Теги: BMW Авто 24
Джерело: 24 Канал
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