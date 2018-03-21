Компанія LG опублікувала нову версію своєї операційної системи

LG Electronics випустила відкриту версію своєї webOS, яку використовують для "розумної" техніки.

Південнокорейська компанія LG electronics, з метою розширення присутності своєї операційної системи (ОС), випустили LG webOS open source.

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Це означає, що тепер, будь-який розробник може встановити цю ОС на свої пристрої або розробляти програми для неї.

Еволюція webOS

LG webOS раніше використовувалась переважно у телевізорах, але з виходом Open Source Edition ми зможемо побачити її на будь-якому сучасному пристрої. За словами головного технічного директора компанії П.Парка, LG готові вийти за межі "розумних" телевізорів та перейти від додатку до повноцінного веб-інтерфейсу.

Що таке LG webOS? Це вбудована операційна система, що використовується для "розумної" техніки. Наприклад, вона дозволяє користуватись додатками на телевізорах з підключенням до інтернет.