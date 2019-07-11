Компанія-прокладка заробляла на онлайн-продажу залізничних квитків десятки млн гривень, – Войтко

Розробник онлайн-системи продажу квитків ТОВ "Уніт" стало "прокладкою" між "Укрзалізницею" та клієнтом при купівлі квитків через інтернет.

Так, лише впродовж 2017-2018 років керівники цієї приватної компанії в змові з колишніми працівниками "Укрзалізниці" заволоділи коштами товариства на загальну суму близько 51,2 млн грн. Усі факти щодо незаконної діяльності передані до правоохоронних органів. Про це повідомив директор філії "Головний інформаційно-обчислювальний центр" АТ "Укрзалізниця" Олександр Войтко.

За його словами, "Уніт" розробив сайт онлайн-продажу квитків booking.uz.gov.ua таким чином, щоб при оплаті квитків банківськими картками використовувався платіжний шлюз. "Це фактично платіжний майданчик-посередник між сайтом продажу квитків та банками-еквайрами, через який проводяться транзакції купівлі-продажу квитків. У ході перевірки ми встановили, що, як не дивно, компанія-розробник прописала на сайті власний платіжний шлюз – Plategka.com. Після чого вони уклали низку "ексклюзивних" угод з банками-еквайрами в якості "агента", згідно з якими банки зобов’язані виплачувати ТОВ "Уніт" так звану "винагороду агенту" в розмірі 0,8% за кожну успішну транзакцію купівлі пасажирами квитків", – зазначив Олександр Войтко.

"Укрзалізниця" вважає такі дії незаконними, адже угода між "Укрзалізницею" та ТОВ "Уніт" не передбачала використання шлюзу компанії-розробника. "З метою відновлення справедливої конкуренції під час продажу квитків "Укрзалізниця" оголосила відкриті торги щодо закупівлі двох послуг: платіжного шлюзу та підтримки веб-сервісу. Одразу після цього ТОВ "Уніт" було розпочато компанію з блокування вказаних закупівель шляхом системного подання необґрунтованих скарг до Антимонопольного комітету України. "Укрзалізниці" все ж таки вдалося провести відкриті торги в системі Prozorro. Переможцем підтримки веб-сервісу була обрана інша компанія, яка запропонувала найбільш економічно вигідні умови. У зазначених торгах також брало участь ТОВ "Уніт". Процес укладання договору зараз знову заблоковано ТОВ "Уніт" шляхом надання чергової скаргі в АМКУ.

Відкрити торги на закупівлю платіжного шлюзу також вдалося провести. Натомість, не бажаючи відмовлятися від впровадженої схеми, посадові особи ТОВ "Уніт" заблокували закупівлю шляхом подання позову в Окружний адміністративний суд м. Києва. Судом видано ухвалу, що забороняє розгляд тендерних пропозицій до вирішення справи по суті. При цьому "Уніт" продовжує отримувати зазначену вище агентську винагороду без договірних відносин", – зазначив він.

Крім того, "Укрзалізниця" останнім часом все частіше фіксує збої в системі онлайн-продажу квитків booking.uz.gov.ua, які дивним чином збігаються з результатами торгів не на користь ТОВ "Уніт". "Фактично приватна компанія займається шантажем "Укрзалізниці", не даючи можливості на законних підставах провести відкриті торги. Ми закликаємо правоохоронців провести детальне розслідування наданих фактів правопорушення. Також перевізнику мають бути повернуті кошти, незаконно отримані компанією "Уніт" під час продажу квитків без наявності договору", – зазначив Олександр Войтко.

У ситуації, яка склалася з ТОВ "Уніт", "Укрзалізниця" прийняла рішення про розробку власної системи онлайн-продажу квитків. "Ми вже розпочали розробку альтернативного сервісу та звернулися до провідних банків країни з пропозицією заключити прямі договори на використання їх шлюзу, без компаній-посередників. Після отримання їх пропозицій буде обрано найбільш вигідну. Впевнений, це дасть змогу навіть знизити вартість квитків", – резюмував Олександр Войтко.

Наразі через інтернет пасажири купують у середньому 110 тис. квитків на добу. Загалом в онлайн-системі компанії реалізується 56% проїзних документів, і популярність ресурсу постійно зростає. Саме тому ефективне функціонування онлайн-сервісу з продажу квитків сьогодні є пріоритетним завданням компанії, підкреслюють в "Укрзалізниці".