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      Компанія ВОЛЯ відзначає п’яту річницю телеканалів CINE +

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      Хто не ризикує, той не виграє. Цьогоріч компанія Воля відзначає 5-ту річницю запуску п'ятірки власних телеканалів CINE +.

      Вони першими в Україні почали демонструвати контент світових кіностудій у форматі HD. У компанії запевняють, що запускати такий проект було ризикованим кроком.

      "Ми купуємо контент у провідних студій Universal, FOX, Paramount, AMS – це все валютні контракти, якщо ми згадаємо 14 рік, то зміна курсу з 8 до 26 не сильно сприяла. Ми дуже гарно розуміли, що хочуть наші глядачі і ми таким чином намагалися якомога краще задовольнити їхні потреби", – розповів СЕО ВОЛЯ Антон Дзюбенко.

      Вже за два роки ВОЛЯ запустила ще один канал – CINE+Kids. Всі вони мають опції з вибору звукових доріжок. Також компанія першою запустила власні канали з Pay TV.

      "На сьогодні наші канали дивляться 500 тисяч наших абонентів, також незалежна агенція Big Data, CINE + та CINE + HIT входять в п’ятірку каналів, які найбільше дивляться споживачі. А CINE + Legend та CINE + МІХ входять в десятку каналів, які дивляться наші абоненти", – сказав СЕО ВОЛЯ Антон Дзюбенко.

      З нагоди ювілею для всіх абонентів ВОЛЯ підготувала багато сюрпризів. Зокрема, кінопокази просто неба.

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      Теги: Новини України
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