Керівництво найбільших теплоелектроцентралей звернулося до уряду з відкритим листом, в якому закликало припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі і скасувати штучні цінові обмеження на внутрішньому ринку електроенергії. Текст листа опублікований на сайті Української енергетичної асоціації (УЕА), створення якої пов'язують групою "Приват" Ігоря Коломойського.

В Асоціації зазначають, що імпорт електроенергії з країни-агресора призводить до обвалу індикативної ціни електроенергії до 1200 гривень за мегават-годину.

Весь обсяг імпортної електроенергії продається на ринку на добу вперед (РДН) і сьогодні складає 36 – 60% даного сегменту. З 11 лютого Україна імпортувала 1800 мегават-годин електроенергії з Росії.

"Такий обсяг істотно впливає на індикативну ціну і обмежує конкуренцію", – переконують в УЕА.

На думку Асоціації уряд повинен скасувати цінові обмеження на ринку і підвищити прайс-кепи до 3000 гривень за мегават-годину в період пікових навантажень і до 2000 гривень за мегават-годину в періоди мінімальних навантажень.

Доповнено. Група ДТЕК Ріната Ахметова опублікувала заяву до уряду, в якій також підкреслює критичні наслідки для енергоринку імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

"Внаслідок фундаментальних економічних помилок українська енергетична галузь знаходиться в стані глибокої кризи. Ключовими причинами кризи є великомасштабні маніпуляції на ринку електроенергії і імпорт електроенергії з країни-агресора, який вже має незворотні наслідки для галузі і економіки країни", – йдеться в заяві.

У ДТЕК відзначають, що сьогодні на ринку спостерігається повторення сценарію 2020 року з імпортом електроенергії з Росії за демпінговими цінами, що призводить до необґрунтованого обвалу індикативної ціни електроенергії.

Також Група вказує, що фінансовий дефіцит галузі з моменту запуску нової моделі ринку в 2019 році вже перевищує 50 мільярдів гривень, що призвело до вимивання оборотних коштів у всіх генеруючих компаніях і скорочення витрат на ремонти всіх видів генерації.

Українська енергетична асоціація об'єднує виробників електроенергії на теплоцентралях і когенераційних установках. В Асоціацію входять 13 компаній, сердь яких НАЕК "Енергоатом", "Укрнафта", "Барвінок-інвест", "Альянс енерго трейд" і інші.