Комп’ютерний збій спричинив затримки рейсів у великих містах США

Одразу у кількох аеропортах великих міст США зафіксовані затримки авіарейсів через збій у комп’ютерній системі.

Як інформує CNN, збій стався у комп’ютерах Прикордонної служби США і призвів до затримок рейсів у Нью-Йорку, Маямі, Денвері та Сан-Франциско.

Дивіться також: Усі летять додому на Різдво: як виглядає небо над США – відео

Due to U.S. Customs and Border Protection computer issues, passengers at JFK Airport may experience delays in the international arrivals area. [12] — Kennedy Airport (@JFKairport) 2 січня 2018 р.

Через нього постраждали здебільшого пасажири, які повертались додому після новорічних свят.

Неполадки спостерігались приблизно впродовж двох годин.

Очевидці ділились у соцмережах фото та відео довгих черг у залах очікування на летовищах.

Пізніше у Прикордонній службі США відзвітували, що збій вдалось ліквідувати і запевняють, що це не була хакерська атака.