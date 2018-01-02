Комп’ютерний збій спричинив затримки рейсів у великих містах США
16:41, сьогодні 195 Читать новость на русском
Одразу у кількох аеропортах великих міст США зафіксовані затримки авіарейсів через збій у комп’ютерній системі.
Як інформує CNN, збій стався у комп’ютерах Прикордонної служби США і призвів до затримок рейсів у Нью-Йорку, Маямі, Денвері та Сан-Франциско.
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Через нього постраждали здебільшого пасажири, які повертались додому після новорічних свят.
Неполадки спостерігались приблизно впродовж двох годин.
Очевидці ділились у соцмережах фото та відео довгих черг у залах очікування на летовищах.
Пізніше у Прикордонній службі США відзвітували, що збій вдалось ліквідувати і запевняють, що це не була хакерська атака.
Джерело: 24 Канал
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