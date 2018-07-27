Кому не можна нарощувати волосся і чим воно небезпечне
Не втрачає популярність нарощувати волосся. Проте часто така процедура підходить не всім, а у тих, хто її робить, можуть виникати побічні ефекти.
Майстер салону краси Тіна Волощенко пояснює, що процедура виконується лише на здорове волосся, пише ТСН.
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Основними протипоказаннями є:
- підвищена чутливість шкіри;
- вегетосудинна дистонія;
- хіміотерапія;
- вагітність;
- вживання сильнодійних антибіотиків або гормональних препаратів.
Трихологи попереджають, що наслідками нарощування волосся можуть бути мігрень, алергія і облисіння.
Кому не можна нарощувати волосся
Все тому, що волосяна цибулина розрахована тільки на утримання ваги власної волосинки. А коли до неї насильно прикріплюють ще пасмо волосся, то навантаження збільшується в три рази.
Під такою непосильною вагою чужих локонів цибулина витягується, а кровоносні судини, які її живлять, деформуються, стоншуються та порушуються обмінні процеси. А далі все залежить від типу волосся: або волосся обламуються біля самих коренів, або випадає разом з цибулиною.
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