Кому не можна нарощувати волосся і чим воно небезпечне

Не втрачає популярність нарощувати волосся. Проте часто така процедура підходить не всім, а у тих, хто її робить, можуть виникати побічні ефекти.

Майстер салону краси Тіна Волощенко пояснює, що процедура виконується лише на здорове волосся, пише ТСН.

Читайте також: Ламінування волосся: переваги та недоліки популярної процедури

Основними протипоказаннями є:

підвищена чутливість шкіри; вегетосудинна дистонія; хіміотерапія; вагітність; вживання сильнодійних антибіотиків або гормональних препаратів.

Трихологи попереджають, що наслідками нарощування волосся можуть бути мігрень, алергія і облисіння.



Кому не можна нарощувати волосся

Все тому, що волосяна цибулина розрахована тільки на утримання ваги власної волосинки. А коли до неї насильно прикріплюють ще пасмо волосся, то навантаження збільшується в три рази.

Під такою непосильною вагою чужих локонів цибулина витягується, а кровоносні судини, які її живлять, деформуються, стоншуються та порушуються обмінні процеси. А далі все залежить від типу волосся: або волосся обламуються біля самих коренів, або випадає разом з цибулиною.