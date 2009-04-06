В.Ющенко не проти виборів Президента у жовтні.

Віктор Ющенко згоден на вибори Президента і 25 жовтня, але тільки разом з дочасними парламентськими. Глава держави як і раніше вважає, що обирати його наступника мають 17 січня, однак готовий на компроміс - і вже висуває свої вимоги - відкрити депутатські списки і зробити депутатів доторканими.Віктор Ющенко (Президент України): “Дочасні вибори на базі попереднього нині діючого виборчого закону це - третій раз наступити на одні ті самі граблі. в парламент прийдуть ті самі політичні діячі як інкогніто. Я наполягаю щоб паралельно ми відмовилися від депутатської недоторканності”.Тим часом депутати у датах геть заплуталися, так само як і у президентських аргументах та вимогах - адже, каже віце-спікер Микола Томенко, у проекті Конституції від Ющенка про скасування недоторканності не йдеться.Микола Томенко (заступник голови Верховної Ради): “В проекті Конституції, яку нам Президент офіційно презентував, там залишається депутатська недоторканність. Щоправда там проти народного депутата можна відкрити кримінальну справу, але заарештувати чи притягти його до відповідальності лише за згодою парламенту. Очевидно Президенту проводити одночасні президентські і парламентські вибори пропонував один чоловік, а проводити Конституцію - інший чоловік”.У Блоці Литвина вважають, що рішення про дострокові вибори до Верховної Ради можуть ухвалити лише самі лідери парламентських політичних сил, а президент поки намагається змусити політиків на такий крок. Регіонали усе прорахували - кажуть перевибори будуть вигідні і парламенту, і Президенту, і Кабміну.Олег Зарубінський (народний депутат, фракція Блоку Литвина): “Очевидно зараз іде процес доламування, дотискання Президента з боку Балоги і “Партії регіонів” - групи Фірташа перш за все, для того щоб Президент видав указ про дострокові вибори і позиціонував це в інформаційному просторі, як одночасні дострокові вибори”.Олександр Єфремов (заступник лідера фракції “Партії регіонів”): “Якщо проводяться дострокові вибори, новообраний Президент, хто б не прийшов, він рік не має права переформатовувати ВР. У будь-якого президента, який буде вибраний, виникне бажання все-таки ВР переформатувати під себе, і під того прем'єра, якого він представлятиме”.Таким чином посадовці вкотре відволіклися від найболючішого нині питання - боротьби з кризою - і знову взялися перетягувати ковдру. Тож 14 квітня, коли уряд спробує представити у парламенті свою антикризову програму, депутатам може бути не до неї - і регіонали поновлять блокування трибуни.