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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кому треба вибори

16:07, 4 квітня 2009 291

Янукович підтримує Ющенка.

Лідер Партії Регіонів схвалює ініціативу Глави держави провести одночасні позачергові вибори Президента і парламенту. Про це Янукович заявив в ефірі одного з телеканалів. Головний регіонал спить і бачить, як Ющенко призначить вибори у червні, а після цього напише заяву про відставку. Тим часом у спікера Володимира Литвина - роздвоєння особистості. Як політик він каже, що хоче одночасних виборів Президента та Ради. Але водночас сподівається, що такий сценарій не буде реалізований.Категорично проти одночасних виборів парламенту і президента - прем’єр-міністр Юлія Тимошенко. Мовляв, парламент проголосував, що Президента треба обирати 25 жовтня - і на цьому слід зупинитись. Тим паче, що на дворі криза - якщо всі підуть на вибори, нікому буде працювати, - додала прем’єрка.А у Центрвиборчкомі про всяк випадок повідомили - одночасне голосування за нового Главу держави та нових депутатів провести зможуть. Щоправда для цього обидва виборчі процеси мають "гармонізувати між собою" - з точки зору термінів і законодавства. Нагадаємо, напередодні Ющенко заявив, що готовий до дострокових президентських виборів, якщо вони будуть проведені одночасно з достроковими парламентськими виборами.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 квітня 2009
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