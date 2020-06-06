Останні кілька років тарифи на комунальні послуги постійно зростають, на відміну від зарплат та пенсій. Багато хто з киян часто стоїть перед вибором – купити ліки чи заплатити, приміром за воду. Таким чином кількість неплатників зростає. Аби покращити ситуацію з платежами Київський водоканал за допомогою планує звертатись до колекторів.

Наскільки законним є звернення до професійних вибивачів боргів та чи суттєво такий крок покращить ситуацію з неплатниками, – розбиралась журналістка 24 каналу.

Помічники-колектори

Українці завжди були свідомими щодо необхідності сплати за комірне. Проте останні роки його вартість зростає мало не зі швидкістю вітру, тому багато хто просто немає грошей аби заплатити за рахунками. Через збільшення боргів населення Київводоканал вирішив залучати колекторів аби ті допомагали повертати гроші за отримані киянами послуги.

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Таким чином незабаром Київводоканал розпочне співпрацю з професійними повертальниками боргів. А все тому, що населення заборгувало компанії за спожиті послуги з централізованого постачання та відведення води, станом на 1 квітня 566 мільйонів 180 тисяч гривень. 80% боргу винна одна десята споживачів. Через них столичний водоканал і укладає угоду з колекторами. Тобто професійні вибивачі боргів спілкуватимуться лише з так званими злісними неплатниками. Йдеться про тих, чий борг перед компанією перевищує 1000 гривень або тих, то не платив за послуги понад рік. А от споживачів, які не платили за воду під час карантину обіцяють не включати до цих списків, відповідно до них не дзвонитимуть колектори.

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко розповідає, що звернення до колекторів – це звичайна практика.



За спожиту воду доведеться заплатити / Фото 24 каналу

Будь-які комунальники чи підприємства, що збирають гроші мають підрозділ, який займається саме цими питаннями,

– переконує Сергієнко.

З колекторами мати справу неприємно: вони, дійсно, працюють на межі законності й фактично займаються телефонним тероризмом. Для принципової боротьби з боржниками, потрібно розуміти причини заборгованості. На переконання експерта, в комунальній сфері – це невідповідність між рівнем доходів населення і тарифами, які встановлює природний монополіст. Адже всі комунальні компанії фактично є природними, локальними монополістами.

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"Ви не знайдете інший водоканал чи теплокомуненерго у своєму місті. Їх просто немає. Тому є факт наявності природного монополіста, але держава замість того аби накинути на нього "вуздечку" та тримати в певних рамках фактично потурає. Це проявляється у постійному зростанні тарифів, які ніколи не знижуються", – говорить Олександр Сергієнко.

Неплатники бувають різними

Щодо так званих злісних неплатників, то в кожній окремій ситуації потрібно розбиратись. Як правило, це спровоковано якоюсь соціальною причиною. Часто людина стоїть перед вибором – заплатити за лікування чи комунальні послуги. Тому "добивати" й без того уражену життєвими негараздами людину – не можна, потрібно йти на поступки, враховуючи індивідуальні обставини. Щоправда, справедливості заради варто сказати, що є й такі неплатники, які їздять на елітарних авто та мають непоганий дохід, але не платять через банальне небажання.



Через неплатежі водоканали не можуть вчасно ремонтувати труби / Фото 24 каналу

Загалом, наше населення сплачує гроші за комунальні послуги дисципліновано. Українці не люблять жити в борг і в кредит.

До 2018 року рівень платежів населення за всіма послугами складав понад 92,94%. Лише останні 2 роки через стрімке здорожчання газу і енергоносіїв рівень платежів впав до 80%. Звісно, це б'є по комунальникам і вони намагаються в якийсь спосіб ці кошти з людей "вибивати",

– зауважує Олександр Сергієнко.

На думку експерта, колектори навряд чи суттєво вплинуть на ситуацію з платежами. Насправді, немає можливості відключати боржника від послуги. Якщо звісно це не приватний будинок. В багатоквартирних будинках не можна відключити окрему квартиру від води.

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А от через одного злісного боржника можуть відключити весь будинок. Але це такі унікальні випадки, коли є колективний договір. Якщо створено ОСББ і вони, як юридична особа, укладають договір, тоді водоканал не цікавить, що 99% квартир справно платять, а одна – ні, приміром, хтось поїхав за кордон і там ніхто не живе тому й утворився борг. В такому випадку можуть від води відключити весь будинок. Це окремі випадки, коли є колективний договір.