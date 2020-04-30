Комуналка під час карантину: на які послуги діють пом'якшення

У березні у Верховній Раді ухвалили законопроєкт, який пом'якшує умови сплати за послуги житлово-комунального господарства. Що змінилось – читайте далі.

Експерт з питань ЖКГ Андрій Нікончук в ефірі ранкової програми на 24 каналі пояснив, що пом'якшення полягають насамперед у тому, що надається можливість не накладати відповідні санкції, у вигляді штрафів або пені, на заборгованість, яка виникла продовж дії карантину.

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"Держава пішла на зустріч громадянам, які могли опинитись у певних складних життєвих обставинах, які зумовлюють витрату коштів на щось інше", – сказав Нікончук.

На які послуги розповсюджуються пом'якшення

Експерт зазначив, що житлово-комунальні послуги діляться на дві великі групи:

Житлова послуга – послуга з управління багатоквартирним будинком Плеяда комунальних послуг – постачання теплової енергії (гарячої та холодної води), постачання електричної енергії, газу та вивезення твердих побутових відходів.

"Що робити людям, які проживають в об'єднанні співвласників багатоквартирного будинку? Тут треба наголосити, що таке пом'якшення діє лише там, де йдеться про прямі договори з постачальниками послуг", – додав експерт з питань ЖКГ.

Комунальники вимагають сплатити послуги: що робити

Він наголосив, якщо до людини прийшли контролери і вимагають сплатити комунальні послуги, погрожуючи відключенням, то необхідно звернутись до територіального відділення Держпродспоживслужби або в орган місцевого самоврядування.

Довідка. З початку карантину безробітних в Україні побільшало на 127 тисяч. Однак це лише офіційні дані про тих, хто звернувся за допомогою по безробіттю з початку карантину.



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