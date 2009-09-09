Комунізм по-іспанськи

Комунізм із людським обличчям - по-іспанськи.

У містечку Маріналеда, що на півдні Іспанії, живуть за принципами Карла Маркса, Фіделя Кастро та Че Ґевари. І - досить успішно. За словами мера Хуана Мануеля Санчеса Ґорділльйо, безробіття тут немає взагалі, будівництво - кооперативне, кожен і кожна працює та відпочиває за можливостями. З 1979 року містечко живе за соціалістичними ідеалами - нинішні покоління, навіть, і не знають іншого способу життя. Хуан Мануель Санчес Ґорділльйо (мер Маріналеди): “Нам потрібно позбавитися богоподібного статусу грошей як центру всього. Гроші стають мірою всіх речей: основне - добитись економічного успіху. Це те, що пропонує нам капіталізм. А нам потрібно змінити систему - зруйнувати той порядок, що існує, та створити інший тип суспільства”. Мером Хуана Мануеля Санчеса Ґорділльйо обрали в квітні 1979 року - невдовзі після смерті диктатора Франко. З того часу його незмінно переобирають. До містечка їдуть жити та працювати й з навколишніх сіл, а також іммігранти з півночі Африки. З часом Маріналеда може стати й туристичною атракцією, адже відчути комунізм, - із людським обличчям чи без, вирішувати вам - варто хоча би для порівняння з тією системою, в якій живете ви самі.