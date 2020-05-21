Конференція Finance Digital Day: все, що потрібно знати щодо просування в фінансовій сфері

Банки, страхові компанії, неурядові організації, як просувати свої послуги компаніям у фінансовій сфері, чи працюють digital-інструменти, як виділити себе серед конкурентів в одній ніші.

Всі питання про маркетинг та інновації в сфері цифрових фінансів ви зможете задати спікерам на безкоштовній онлайн-конференції Finance Digital Day 22 травня 2020.

Про свої робочі кейси розкажуть представники Приватбанк, Monobank, Ощадбанк, SalesDoubler, Google, Альфа-Банк, Raiffeisen bank Aval, ПРАВЕКС БАНК Moneyveo, Mycredit та інші! Фахівці з Google поділяться можливостями Google Ads для фінансових продуктів і послуг в Україні. Як працює лідогенерація в фінансовому сегменті, які інструменти просування ефективні, а які в цій сфері не працюють – приготуйтеся провести цей день з максимальною користю.

Де і коли?

22 травня, початок о 10:00. Конференція проходить онлайн, потрібно тільки зареєструватися.

Що ви дізнаєтесь?

які інструменти і тренди в фінансовому інтернет-маркетингу будуть актуальні в 2020 році,

який повинен бути SMM для фінансової сфери,

як оптимізувати бюджети на просування фінансової організації,

як побудувати систему ефективності інтернет-реклами для банку,

як виділити себе серед конкурентів,

як виміряти попит за окремими фінансовими продуктами по країні,

як легко аналізувати свою частку в розрізі фінансових продуктів по містах? Як визначити лідерів по містах,

соціальні мережі для брендів фінансової сфери – dos & don'ts,

як заробляти на рекламі фінансових послуг, якщо ви вебмайстер

кейси та особистий досвід керівників, СEO і фахівців великих успішних компаній.

Будь-які питання ви зможете задавати спікерам в прямому ефірі. Якщо ви маркетолог, маркетинг-директор, керівник мікрофінансової організації, топ або middle-менеджер цифрового бізнесу банку, займаєтесь просуванням фінансової тематики, – конференція Finance Digital Day саме для вас.

Організатори та спонсори: WebPromoExperts, WebPromo, SalesDoubler

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