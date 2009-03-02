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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Конференція донорів

Фінансові ринки 09:08, 2 березня 2009 212

Зруйнована війною Ґаза очікує від світової спільноти багатомільйонної фінансової допомоги.

Сьогодні у єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх відкривається міжнародна конференція країн-донорів з відбудови сектору Ґаза. Участь у форумі на рівні міністрів закордонних справ візьмуть загалом представники понад 70 країн.Ще до початку зустрічі у Єгипті арабські країни, Євросоюз та США пообіцяли виділити на відновлення палестинського анклаву сотні мільйонів доларів. Так, тільки Саудівська Аравія - головний нафтовий гігант у регіоні - готова пожертвувати палестинцям 1 мільярд доларів. Сполучені Штати, які у Шарм-ель-Шейху будуть представлені новим держсекретарем Хілларі Клінтон, трохи скромніші - 900 мільйонів. Європейський Союз, у свою чергу, обіцяє виділити із своїх резервів понад півмільярда доларів - ці кошти підуть головним чином на гуманітарну допомогу мешканцям сектору Ґаза. Дилема, яка з'явилася перед учасниками конференції, це - вирішити як саме залучити грошові пожертви у відбудову інфраструктури Ґази. І адміністрація Палестинської Автономії, яка де-юре контролює анклав, і ХАМАС, який де факто управляє сектором Ґаза, претендують на право розпоряджатися виділеними коштами.Не виключено, що керівництво Палестини отримає фінансову допомогу в обхід радикального ісламського руху, якого на Заході ототожнюють з терористичної організацією. Операція Ізраїлю в секторі Ґаза, метою якої ЦАХАЛ оголосив припинення ракетних обстрілів з боку палестинських бойовиків, розпочалася в кінці минулого року і тривала до 18 січня. Збитки трьохтижневих бойових дій, жертвами яких стали більше тисячі палестинців, оцінюють у кілька мільярдів доларів. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 березня 2009
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