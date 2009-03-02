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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Конференція донорів

Фінансові ринки 22:22, 2 березня 2009 247

Мільярди доларів на відбудову Ґази.

Учасники міжнародної конференції країн-донорів з відбудови палестинського анклаву у Єгипті пообіцяли виділити палестинцям загалом 4,5 мільярди доларів для відновлення інфраструктури сектору Ґаза. Фінансова допомога Палестині надходитиме впродовж наступних 2 років. Сполучені Штати, які жертвують палестинцям 900 мільйонів, заявили, що ці кошти не повинні потрапити до рук радикального руху ХАМАС, котрий фактично контролює сектор Ґаза.Учасники конференції, а це - делегації із понад 70 країн, а також представники різних міжнародних організацій, єдині у думці, що необхідною умовою близькосхідного врегулювання є створення палестинської держави та закріплення міцного миру між нею та Ізраїлем. В ході трьохтижневої ізраїльської операції в секторі Ґаза загинули близько 1300 палестинців, інфраструктура палестинського анклаву фактично повністю зруйнована. Збитки оцінюють у кілька мільярдів доларів. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 березня 2009
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