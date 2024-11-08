На третьому році війни у Захаровій прокинулося "співчуття" до стану української економіки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соціальні мережі Захарової.

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Як Росію бентежить конфіскація її активів

Марія Захарова згадала нещодавні візити та звернення Зеленського до союзників із закликом передати Україні заморожені російські активи. Їх оцінюють в 300 мільярдів доларів.

Вона каже, що Росія "чесно" попередила ЄС про наслідки таких дій. Після чого одразу вдалася до звинувачень українських політиків у корупції і війні.

Вона продовжила російську риторику, мовляв, це українська влада винна у війні, а українці повинні повстати й повернути собі кошти українських олігархів, які "не менше" за російські активи. Саме їх, вважає вона, треба конфісковувати для української економіки, а не кошти Росії, яка обстрілює українські міста та підприємства.

Нагадаємо, збитки України через російське вторгнення вже оцінюють у 1,164 трильйона доларів. Найбільше постраждали торгівля (450,5 мільярда), промисловість (410 мільярдів), та сільське господарство (83,1 мільярда).