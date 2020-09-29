Туреччина заявила про готовність підтримати Азербайджан у Нагірному Карабасі. Мовляв, настав час докорінно розв'язати проблему вірменської окупації. Чи дійсно це так і на чию сторону тоді пристане Росію – читайте далі.

Політолог Гела Васадзе в ефірі 24 каналу розповів, що казати про те, що почалась війна – трохи неправильно, бо війна триває вже 32 роки. Це загострення було прогнозоване і на це вплинуло дуже багато факторів.

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"Туреччина підтримує Азербайджан у воєнному питанні. Щодо перекидання бойовиків, то у мене дуже великі сумніви, бо навіщо їй це робити, в Азербайджану достатньо живої сили. Туреччина може допомогти технічно, і вона це робить, як я знаю", – сказав він.

Кого підтримає РФ

Щодо воєнного втручання Росії, за словами Васадзе, то тут зрозуміло, на чиєму боці Російська Федерація.

Він пояснив: "Вірменія – це член ОДКБ, це стратегічний союзник. Інше питання, що в РФ погано ставляться до чинної влади Вірменії, але є національні інтереси, а є особисте ставлення. Росія може втрутитись лише в тому випадку, якщо війська Азербайджану перейдуть в наступ вже на території Вірменії, де буде створена загроза їхній воєнній базі або столиці Єревану".