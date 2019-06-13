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      Конфлікт у Харкові на ринку "Барабашово": що про нього відомо

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      У Харкові уже п'ятий день перебуває в реанімації оператор 24 каналу Вадим Макарюк. На нього напали минулого тижня, коли він знімав конфлікт між підприємцями на місцевому ринку "Барабашово".

      Причина конфлікту

      Вадим Макарюк та ще вісім потерпілих стали випадковими жертвами конфлікту, що триває на ринку "Барабашово" вже майже рік. Він стосується продовження договорів оренди та авансових платежів на низку павільйонів.

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      Підприємці називають платіжки фіктивними та захмарними.

      З кожного підприємця за продовження договорів просять 100 доларів десь орієнтовно за квадратний метр. Плюс за 2 місяці 2021 року, тобто авансовий платіж на 3 роки,
      – розповів       підприємець Сергій Ліньков.

      7 червня конфлікт виник навколо одного із торгових павільйонів. За словами адміністрації, підприємця-ветерана АТО, який не продовжив договір оренди за новими умовами, вчергове не впустили до його ж павільйону.

       

       

      "Молодики, які позиціювали себе як представники Національного корпусу просто виставили його на вулицю. Людина звернулася до своїх побратимів з ветеранської організації АТО, які прибули на місце", – заявив прес-секретар ТЦ "Барабашово" Сергій Зайцев.

      Відтак, в одній точці зійшлися адміністрація ринку, орендарі, охоронна фірма, Національний корпус, організація АТОвців та ще з десяток невідомих молодиків.

      Так звані перемовини закінчились потужним конфліктом, в якому постраждили люди.

      Перестрілка та погоня

      У поліції повідомили, що група з приблизно 50 невідомих осіб зайшла на територію ринку "для з'ясування спору майнового характеру з підприємцями". Усні суперечки вилилися у фізичний конфлікт, для врегулювання якого на місце події навіть прибув спецпідрозділ патрульної поліції.

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      Момент пострілу в оператора 24 каналу Вадима Макарюка випадково зняли на телефон очевидці. Видно, як Вадим біжить через перехрестя від натовпу переслідувачів. На відео чітко вказують, що женуться саме за ним.

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      Хто стріляв у людей

      Особу стрілка встановили одразу – це Сергій Козлюк. Він цього не заперечує, однак, запевняє, робив постріл не для нападу, а для свого власного захисту.

      Бійка почалася, штовхнули мене в спину. Люди всі побігли і я побіг в ту сторону. Чому стріляв? Була крайня необхідність зробити цей вистріл. Переживав, що мене можуть побити,
      – сказав       підозрюваний Сергій Козлюк.

      Прокуратура звинувачує 26-річного молодика у погрозах і нападі на журналіста, перешкоджанню його діяльності та хуліганстві. Просять для Козлюка тримання під вартою без застави. Та суд відправив його під домашній арешт на 2 місяці.

      сергій козлюк харків барабашово
      Сергій Козлюк

      Особи інших нападників у поліції наразі не встановили. Адже після того, як Вадим перетнув перехрестя його наздогнали з десять молодиків, які одночасно взялись його бити.

      "Досудове розслідування триває. Ми сподіваємося, що поліція в найкоротші терміни встановить інших учасників цих подій, і кожен із них буде відповідати за те, що він зробив", – наголосив прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик.

      У справі вже допитали більше сотні людей, відео з камер спостереження вивчають експерти, щоб відтворити події того вечора. Тим часом, харківські журналісти звернулись із відкритим листом до міністра внутрішніх справ з вимогою розслідувати всі напади на представників ЗМІ. Також факт нападу на Вадима Макарюка засудили і на міжнародному рівні – зокрема в ОБСЄ.

      Стан постраждалих

      Тим часом, оператор Вадим Макарюк вже 5 день в реанімації. У нього стався крововилив у мозок.

      "Наразі хворий знаходиться у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Стан хворого оцінюється як стабільно важкий", – заявив завідувач реанімаційного відділення міської лікарні №7 Костянтин Черемський.

      барабашово харків
      Оператора 24 каналу побили під час зйомок

      Окрім Вадима, у бійці постраждали ще 8 людей. І це сталось буквально за кілька метрів від кордону поліції.

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      Теги: Новини України Новини Харкова Поліція ЗМІ Журналісти Кримінальні новини Сутички Національний корпус
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