Конфлікт за летовище

Конфлікт довкола найзахіднішого аеропорту України.

Керівництво Міжнародного аеропорту "Ужгород" звинувачує міську владу у намірах закрити єдине у Закарпатті летовище. Саме так розцінили рішення міськради, яка дозволила забудову прилеглих до аеродрому ділянок - поруч із злітною смугою, над високовольтними кабелями, біля складу, де зберігаються 10 тисяч тон пального та в зоні дії радіолокаційної системи.Іван Калінов (інженер з безпеки польотів Міжнародного аеропорту "Ужгород"): "Ці землі аж до самого словацького кордону не придатні, по крайній мірі дві ділянки, які входять у зону небезпечного випромінювання. Небезпечно жити, бо ці випромінювання представляють собою те, що можна отримати променеву хворобу.""Ужгород" - найстарший аеропорт України. Його почали будувати ще у 1926, а 80 років тому звідси уже злітали літаки. Тепер міські новобудови насуваються на летовище - нарікають авіатори. Раніше через будинки просто за злітною смугою уже довелося змінити маршрут зльоту і посадки. Нове рішення міськради у аеропорту розцінюють як загрозу закриття. Олег Чеборак (директор Міжнародного аеропорту "Ужгород"): "Тут вже явно видно: містить ознаки рейдерства, бо ця забудова припинить існування аеропорту."У мерії говорити про аеропорт відмовляються. Але напередодні сьогоднішнього візиту в Закарпаття Президента України мер Ужгорода Сергій Ратушняк надіслав телеграми голові СБУ та особисто Віктору Ющенкові - мовляв, поганий стан летовища становить небезпеку для Глави держави. Як аргумент "за" ліквідацію летовища звучить - літаки сюди не літають, гроші в бюджет не ідуть. У аеропорту заперечують - є регулярний рейс до Києва, а це лише півтори години польоту. Літають з Росії, а з травня заплановані рейси до Праги та Будапешта. Олег Чеборак (директор Міжнародного аеропорту "Ужгород"): "За той рік ми виконали 1100 рейсів - літає і буде літати, якщо йому не будуть заважати!"Розподіл земель біля аеродрому слід негайно припинити в інтересах цілої області - так вважають у Закарпатській облдержадміністрації. Закарпаття має амбіції не тільки туристичного, але й логістичного краю. Відтак, залишити його без летовища - абсурд. Віктор Погорєлов (начальник головного Управління економіки Закарпатської ОДА): "Я вважаю, що це взагалі з глузду з’їхали депутати на чолі з керівником. В першу чергу має втрутитися Мінавіації, Кабмін, бо ж ми лишаємо Закарпаття на цьому кордоні без останньої точки посадки літаків, має втрутитися і прокуратура, санітарна служба. А якщо є таке гостре бажання міської влади закрити аеропорт, то вони мають сприяти будівництву аеропорту в іншому місці."Наразі розподіл землі поблизу аеропорту "Ужгород" заборонила Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.