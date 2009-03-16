Конфліктний форум

У Стамбулі розігнали протестувальників проти водного форуму.

Турецька поліція застосувала кийки, водомети та сльозогінний газ для розгону демонстрації проти Міжнародного водного форуму. Близько 20 осіб були заарештовані. Акцію протесту організували представники лівих сил та захисники навколишнього середовища. Мітингувальники виступали під гаслами "Вода не для продажу". Організаторів форуму звинувачують у тому, що вони ставлять інтереси компаній, які займаються продажем води, вище інтересів простих людей.Тижневий форум зібрав у Стамбулі тисячі активістів, науковців та політиків. На церемонії відкриття були присутні 25 глав держав та урядів. Основною темою форуму має бути питання браку питної води, підвищення її якості та зміни клімату. Міжнародний водний форум проводять що 3 роки.