Конкуренти одіозної Нелі Штепи теж співпрацювали з бойовиками Гіркіна, – Казанський
Раніше Неля Штепа, яку підозрюють у сепаратизмі, стала кандидаткою в мери Слов'янська. Однак згодом виявилося, що її конкуренти також співпрацювали з бойовиками під час окупації міста.
Два головних конкуренти Штепи мають усі шанси перемогти у Слов'янську на виборах. Про це повідомив журналіст, представник України у ТКГ в Мінську Денис Казанський на своїй сторінці в фейсбуці.
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Казанський пояснив, що опоненти Штепи у 2014 році теж співпрацювали з бойовиками Гіркіна й уникли будь-якої відповідальності.
Бачу, багато хто обурюється, що Неля Штепа уникла відповідальності за державну зраду і балотується в мери Слов'янська. На жаль, насправді ситуація ще гірша. З трьох головних претендентів на пост мера – всі троє колаборанти,
– написав він.
За словами Казанського, який посилається на дані соціологів, Штепа очолює рейтинг кандидатів у мери. Слідом йдуть кандидат від ОПЗЖ Павло Придворов і чинний мер Вадим Лях.
Що відомо про конкурентів Штепи
- Навесні 2014 року Павло Придворов та Вадим Лях були депутатами міської ради Слов'янська і голосували за рішення, потрібні бойовикам.
- Зокрема, за проведення незаконного "референдуму" і створення "слов'янської народної дружини" (так вони намагалися легалізувати банду Гіркіна).
- Їх до цього ніхто не примушував. Ті, депутати, які не хотіли співпрацювати з окупантами, на сесію не приходили й взагалі поїхали з міста.
Казанський додав, що Придворов і Лях, на відміну від Штепи, яка деякий час провела в СІЗО, зовсім уникли відповідальності.
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Хто така Неля Штепа: головне
- Неля Штепа була мером Слов'янська за часів президентства Віктора Януковича і була у складі "Партії регіонів".
- 11 липня 2014 року її затримали за підозрою в сепаратизмі. Суддям вона заявила, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ і "захистити" її нібито через тиск бойовиків.
- У жовтні 2014 року прокуратура Харківської області вимагала для жінки довічного терміну ув'язнення, проте вже у вересні 2017 року суд випустив Штепу під домашній арешт.
- За рішенням Європейського суду з прав людини Штепа отримала 3600 євро компенсації від України за "порушення права на свободу".