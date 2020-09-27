Раніше Неля Штепа, яку підозрюють у сепаратизмі, стала кандидаткою в мери Слов'янська. Однак згодом виявилося, що її конкуренти також співпрацювали з бойовиками під час окупації міста.

Два головних конкуренти Штепи мають усі шанси перемогти у Слов'янську на виборах. Про це повідомив журналіст, представник України у ТКГ в Мінську Денис Казанський на своїй сторінці в фейсбуці.

Цікаво Неля Штепа та Едуард Коваленко: що відомо про сепаратистів, які збираються йти на місцеві вибори

Казанський пояснив, що опоненти Штепи у 2014 році теж співпрацювали з бойовиками Гіркіна й уникли будь-якої відповідальності.

Бачу, багато хто обурюється, що Неля Штепа уникла відповідальності за державну зраду і балотується в мери Слов'янська. На жаль, насправді ситуація ще гірша. З трьох головних претендентів на пост мера – всі троє колаборанти,

– написав він.

За словами Казанського, який посилається на дані соціологів, Штепа очолює рейтинг кандидатів у мери. Слідом йдуть кандидат від ОПЗЖ Павло Придворов і чинний мер Вадим Лях.

Що відомо про конкурентів Штепи

Навесні 2014 року Павло Придворов та Вадим Лях були депутатами міської ради Слов'янська і голосували за рішення, потрібні бойовикам.

Зокрема, за проведення незаконного "референдуму" і створення "слов'янської народної дружини" (так вони намагалися легалізувати банду Гіркіна).

Їх до цього ніхто не примушував. Ті, депутати, які не хотіли співпрацювати з окупантами, на сесію не приходили й взагалі поїхали з міста.

Казанський додав, що Придворов і Лях, на відміну від Штепи, яка деякий час провела в СІЗО, зовсім уникли відповідальності.

Актуально Одіозна Неля Штепа стала кандидаткою в мери Слов’янська: що про неї відомо

Хто така Неля Штепа: головне