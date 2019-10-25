Конкурентні зарплати в агробізнесі залучають у галузь все більше молоді, – "Укрлендфармінг"

Конкурентні зарплати в аграрному бізнесі мотивують все більше молоді залишатися в селах і працювати в цій галузі.

Про це розповів Олександр Колодяжний, директор компанії "Агро-Край" (Полтавська і Сумська області), яка входить в агрохолдинг "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка, пише УНІАН.

"Цього року до нас прийшло дуже багато молоді, можливо, вони не такі досвідчені, їм є чому вчитися. Швидше за все, це фінансова сторона, з допомогою якої наша компанія надає такий вплив", – сказав він.

Колодяжний згоден з твердженням, що молодь зацікавлена в тому, щоб залишатися у своїх рідних селах і отримувати спеціальну освіту для роботи в цій сфері. За його словами, близько 90% співробітників підприємства – саме місцеві жителі.

Як зазначив директор "Агро-Краю", найбільше перспектив у механізаторів і комбайнерів.

"У нас своя система мотивації, премії можна отримати в залежності від того, як працював, як ставився до техніки і яка була продуктивність. В цьому році система мотивації дозволяє механізаторам заробити велику суму грошей – до 40 тис. грн на місяць", – сказав він.

Також Колодяжний розповів про співпрацю з об'єднаними громадами в тих регіонах, де компанія орендує землю.

Щороку ми виділяємо від 3,5 до 4 млн грн – будуємо дороги, водогони, буримо свердловини, виділяємо гроші на клуби, школи – купуємо комп'ютери і ноутбуки, частково допомагаємо церквам, спонсоруємо День села,

– сказав він.

Крім того, компанія відроджує унікальний український стиль декоративно-прикладного мистецтва – "самчиковку". Співробітники спільно з майстрами створили панно площею близько 15 кв. метрів, яким прикрасили фасад загальноосвітньої школи в с. Сари Полтавської області.

В даний момент "Агро-Край" продовжує прибирання кукурудзи і підготовку до нової посівної кампанії. Середня врожайність кукурудзи в цьому році – 9,1 т/га.

"Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка – найбільший український агропромисловий холдинг, який управляє найбільшим в країні банком родючого чорнозему – 500 тис. га, займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць, цукру, тваринництвом та дистрибуцією сільгосптехніки.