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      Конкурентні зарплати в агробізнесі залучають у галузь все більше молоді, – "Укрлендфармінг"

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      Конкурентні зарплати в агробізнесі залучають у галузь все більше молоді, – "Укрлендфармінг"

      Конкурентні зарплати в аграрному бізнесі мотивують все більше молоді залишатися в селах і працювати в цій галузі.

      Про це розповів Олександр Колодяжний, директор компанії "Агро-Край" (Полтавська і Сумська області), яка входить в агрохолдинг "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка, пише УНІАН.

      "Цього року до нас прийшло дуже багато молоді, можливо, вони не такі досвідчені, їм є чому вчитися. Швидше за все, це фінансова сторона, з допомогою якої наша компанія надає такий вплив", – сказав він.

      Колодяжний згоден з твердженням, що молодь зацікавлена в тому, щоб залишатися у своїх рідних селах і отримувати спеціальну освіту для роботи в цій сфері. За його словами, близько 90% співробітників підприємства – саме місцеві жителі.

      Як зазначив директор "Агро-Краю", найбільше перспектив у механізаторів і комбайнерів.

      "У нас своя система мотивації, премії можна отримати в залежності від того, як працював, як ставився до техніки і яка була продуктивність. В цьому році система мотивації дозволяє механізаторам заробити велику суму грошей – до 40 тис. грн на місяць", – сказав він.

      Також Колодяжний розповів про співпрацю з об'єднаними громадами в тих регіонах, де компанія орендує землю.

      Щороку ми виділяємо від 3,5 до 4 млн грн – будуємо дороги, водогони, буримо свердловини, виділяємо гроші на клуби, школи – купуємо комп'ютери і ноутбуки, частково допомагаємо церквам, спонсоруємо День села,
      – сказав він.

      Крім того, компанія відроджує унікальний український стиль декоративно-прикладного мистецтва – "самчиковку". Співробітники спільно з майстрами створили панно площею близько 15 кв. метрів, яким прикрасили фасад загальноосвітньої школи в с. Сари Полтавської області.

      В даний момент "Агро-Край" продовжує прибирання кукурудзи і підготовку до нової посівної кампанії. Середня врожайність кукурудзи в цьому році – 9,1 т/га.

      "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка – найбільший український агропромисловий холдинг, який управляє найбільшим в країні банком родючого чорнозему – 500 тис. га, займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць, цукру, тваринництвом та дистрибуцією сільгосптехніки.

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      Теги: Новини України Укрлендфармінг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
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